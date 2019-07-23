«Потолок обваливается прямо в группе»: родители боятся за детей в детском саду Челябинской области
Одна мама сняла на телефон, а другая выложила в группу «ЧП Златоуст Челябинск» в VK помещения детского сада. Комната, в которой играют дети, усыпана штукатуркой с потолка.
— В детском саду №16 Златоуста продолжает рушиться крыша. На этот раз потолок обваливается внутри детского сада в группе, где находятся дети! Будем продолжать ждать, не дай бог, какой-нибудь беды? — написала Анна Крикотина в соцсети.
«Ужас! Я бы сразу ушла из такого садика!», «Почему туда до сих пор ходят дети?!» — комментируют возмущенные подписчики группы.
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ИСТОЧНИК KP.RU