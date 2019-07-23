На Южном Урале из-за удара молнии сгорел гостевой дом в нацпарке «Зюраткуль»
ЧП произошло в субботу, 20 июля. После сильной грозы на территории национального парка «Зюраткуль» загорелся Визит-цент. Очевидцы видели, как в крышу здания ударила молния. В гостевом доме сработала пожарная сигнализация.
— Домик был пуст. Туристы должны были приехать только в обед. Тушить пожар помогали местные жители. Кто-то вызывал пожарных. Мы побежали в другой вход и обесточили здание, но и тут уже было черно от дыма, а затем стали плавится окна, — рассказывает дежурный администратор.
Десять лет назад Визит-центр полностью отремонтировали Фото: vk.com "Национальный-Парк Зюраткуль"
К приезду пожарных огонь уничтожил почти все здание, оставив только обгорелые стены и фундамент. Внутри находился небольшой музей и два жилых туристических отсека на 8 мест и на 10 мест. Десять лет назад Визит-центр полностью отремонтировали, а в прошлом году обновили вывески.
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