2019-07-23T06:05:57+03:00
Происшествия

На Южном Урале из-за удара молнии сгорел гостевой дом в нацпарке «Зюраткуль»

Огонь почти полностью уничтожил деревянное здание
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Огонь оставил только обгорелые стены и фундамент Фото: vk.com "Национальный-Парк Зюраткуль"Огонь оставил только обгорелые стены и фундамент Фото: vk.com "Национальный-Парк Зюраткуль"
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ЧП произошло в субботу, 20 июля. После сильной грозы на территории национального парка «Зюраткуль» загорелся Визит-цент. Очевидцы видели, как в крышу здания ударила молния. В гостевом доме сработала пожарная сигнализация.

— Домик был пуст. Туристы должны были приехать только в обед. Тушить пожар помогали местные жители. Кто-то вызывал пожарных. Мы побежали в другой вход и обесточили здание, но и тут уже было черно от дыма, а затем стали плавится окна, — рассказывает дежурный администратор.

Десять лет назад Визит-центр полностью отремонтировали Фото: vk.com "Национальный-Парк Зюраткуль"

Десять лет назад Визит-центр полностью отремонтировали Фото: vk.com "Национальный-Парк Зюраткуль"

К приезду пожарных огонь уничтожил почти все здание, оставив только обгорелые стены и фундамент. Внутри находился небольшой музей и два жилых туристических отсека на 8 мест и на 10 мест. Десять лет назад Визит-центр полностью отремонтировали, а в прошлом году обновили вывески.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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