2019-07-23T06:44:15+03:00
Общество

На Южный Урал надвигается непогода

Синоптики обещают дожди и грозы
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Особенно сильные ливни ожидаются в конце июля Фото: Михаил ФРОЛОВОсобенно сильные ливни ожидаются в конце июля Фото: Михаил ФРОЛОВФото: Михаил ФРОЛОВ
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Во вторник, 23 июля атмосферный фронт принесет в Челябинскую область осадки. В середине дня начнутся дожди, прогремят грозы. Об этом сообщили в Гидрометцентре региона.

Меньше чем за сутки выпадет около 3 миллиметров осадков. Это довольно много после продолжительной засухи.

Температура воздуха в области днем составит от +19 до +24 градусов. На юге региона воздух прогреется до +28 градусов по Цельсию.

В столице Южного Урала будет облачно, ожидается кратковременный дождь с грозой.

Синоптики прогнозируют, что дожди в Челябинской области теперь будут идти довольно часто. Особенно сильные ливни ожидаются в конце месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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