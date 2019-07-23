На Южный Урал надвигается непогода
Во вторник, 23 июля атмосферный фронт принесет в Челябинскую область осадки. В середине дня начнутся дожди, прогремят грозы. Об этом сообщили в Гидрометцентре региона.
Меньше чем за сутки выпадет около 3 миллиметров осадков. Это довольно много после продолжительной засухи.
Температура воздуха в области днем составит от +19 до +24 градусов. На юге региона воздух прогреется до +28 градусов по Цельсию.
В столице Южного Урала будет облачно, ожидается кратковременный дождь с грозой.
Синоптики прогнозируют, что дожди в Челябинской области теперь будут идти довольно часто. Особенно сильные ливни ожидаются в конце месяца.
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ИСТОЧНИК KP.RU