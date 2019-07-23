2019-07-23T07:21:15+03:00
Экономика

Текслер предложил меры, которые помогут увеличить экспорт российских продуктов

Челябинская область занимает лидирующие позиция по производству продуктов питания, а потому вопрос для региона особенно актуален
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Челябинская область занимает второе место в стране в индустриальном птицеводстве.Челябинская область занимает второе место в стране в индустриальном птицеводстве.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Курске состоялось совещание о стимулировании экспорта сельскохозпродукции. Глава Челябинской области Алексей Текслер заявил о росте экспортного потенциала региона на этом рынке.

Сегодня Южный Урал занимает второе место в стране в индустриальном птицеводстве. По мясу и субпродуктам производство в два раза превышает потребности региона. Кроме того, в Челябинской области активно развивается производство продуктов питания на основе переработки зерна.

— Челябинская область обладает значительным экспортным потенциалом, в первую очередь, в части переработки сельхозпродукции. Регион готов быть лидером роста этого сегмента экономики, − подчеркнул Алексей Текслер.

Избытки продукции отправляем не только по стране, но и за рубеж. Лидер по экспорту — Казахстан. Перспективным направлением является Китай, где шесть предприятий региона получили разрешение госорганов КНР на поставку пшеницы, гречихи, некоторых видов масличных. К планах к 2024 году нарастить объем экспорта в три раза.

Алексей Текслер предложил конкретные меры по расширению российского экспорта продукции АПК, которые нашли поддержку на совещании. По его мнению, необходимо качественное изменение структуры экспорта, связанное с увеличением несырьевых поставок и экспортом продукции с высокой добавленной стоимостью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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