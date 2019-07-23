2019-07-23T07:43:40+03:00
Общество

Главный сельский депутат из Челябинской области получил штраф за оскорбление

Он поссорился с местным чиновником
Андрей АБРАМОВ
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Депутат оскорбил главу села в Челябинской области и получил штраф.Депутат оскорбил главу села в Челябинской области и получил штраф.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Скандал вспыхнул в деревушке Кропачево под Ашой. Здесь поссорились и.о. главы села и председатель местного совета депутатов. Народный избранник оскорбил чиновника и тот пожаловался на него в органы.

— Факт оскорбления установлен, в связи с чем, Ашинским городском прокурором вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении за унижение чести и достоинства другого лица в неприличной форме, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Дело ушло в мировой суд. Там лидера местного совета депутатов оштрафовали на 2 000 рублей. Однак пока у него есть возможность обжаловать решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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