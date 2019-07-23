В Челябинске маршрутка сбила двух парней

СЕГОДНЯ 08:51 2019-07-23T08:51:04+03:00

Пешеходы выскочили на дорогу в неположенном месте

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ДТП с участием общественного транспорта произошло днем 22 июля на улице Садовой. Два пешехода решили перебежать дорогу в неположенном месте. Водитель маршрутного ПАЗа слишком поздно заметил нарушителей и не успел вовремя затормозить.

— Два молодых человека 24 и 28 лет оказались под колесами маршрутного автобуса. Все обстоятельства аварии сейчас выясняются, — сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

Известно, что пострадавшие получили травмы и были доставлены в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU