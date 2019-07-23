Пожар в элитном поселке оставил часть Челябинска на полдня без воды

СЕГОДНЯ 11:03 2019-07-23T11:06:27+03:00

Люди сидели без воды с обеда и до позднего вечера. Фото: Мария ЛЕНЦ

Люди даже не успели запастись водой, а чтобы купить ее в магазине, стояли подолгу в очереди

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Жителям Курчатовского, Калининского, Центрального и Металлургического районов в понедельник, 22 июля, внезапно отключили воду. Засуха в кранах была с обеда и до позднего вечера. В соцсетях челябинцы писали, что об отключении их никто не предупредил, люди даже не успели запастись водой. А в магазинах у дома воду, естественно, быстро раскупили.

Причиной нарушения водоснабжения стал пожар в поселке Тарасовка, где живут политики и бизнесмены.

— Загорелся трансформатор на насосной станции «Западная». Площадь возгорания составила 12 кв. м. Пожар начался в 11:09, потушен — в 12:30. Из-за него работа насосной станции была приостановлена. В 13:45 оборудование станции было запитано от дизель-электростанции МУП «ПОВВ», водоснабжение районов восстановлено. В 20:40 оборудование станции подключили к резервному трансформатору, водоснабжение стало осуществляться в штатном режиме, — рассказали в пресс-службе ЕДДС Челябинска.

Здесь также добавили, что трансформатор вспыхнул из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

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ИСТОЧНИК KP.RU