Пожар в элитном поселке оставил часть Челябинска на полдня без воды
Жителям Курчатовского, Калининского, Центрального и Металлургического районов в понедельник, 22 июля, внезапно отключили воду. Засуха в кранах была с обеда и до позднего вечера. В соцсетях челябинцы писали, что об отключении их никто не предупредил, люди даже не успели запастись водой. А в магазинах у дома воду, естественно, быстро раскупили.
Причиной нарушения водоснабжения стал пожар в поселке Тарасовка, где живут политики и бизнесмены.
— Загорелся трансформатор на насосной станции «Западная». Площадь возгорания составила 12 кв. м. Пожар начался в 11:09, потушен — в 12:30. Из-за него работа насосной станции была приостановлена. В 13:45 оборудование станции было запитано от дизель-электростанции МУП «ПОВВ», водоснабжение районов восстановлено. В 20:40 оборудование станции подключили к резервному трансформатору, водоснабжение стало осуществляться в штатном режиме, — рассказали в пресс-службе ЕДДС Челябинска.
Здесь также добавили, что трансформатор вспыхнул из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
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ИСТОЧНИК KP.RU