2019-07-23T14:43:59+03:00
Общество

Через полтора года на месте челябинской свалки должен быть зеленый холм

Но прогуляться по нему обычные люди смогут еще не скоро
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Начинаются работы по рекультивации городской свалки. Фото: пресс-служба министерства экологии Челябинской областиНачинаются работы по рекультивации городской свалки. Фото: пресс-служба министерства экологии Челябинской области
Изменить размер текста:

В Челябинске начали рекультивацию городской свалки, которую должны были закрыть еще 30 лет назад. Пока идет подготовительный этап: сгоняют строительную технику, свозят грунт, чтобы как здесь говорят — «переформировать тело свалки». Подготовлен строительный городок, будут обустроены временные дороги.

— Во время формированию свалочного тела 135 тысяч кубометров уплотненных отходов извлекут и, пересыпав грунтом, распределят, чтобы тело свалки начало обретать форму, — рассказали в министерстве экологии Челябинской области.

Сейчас на площадке 12 часов в сутки трудятся 17 единиц техники и порядка 20 человек. Дежурят пожарные и поливальные машины, привезены аэрозольные пушки.

Помимо специалистов на площадке работают экологи. Они внимательно изучают уровень вредных веществ.

— У нас есть прибор, изготовленный специально для замеров на свалках. Мы внимательно относимся к этому проекту, так как нет достоверных сведений о том, что в свое время завозили на свалку. Мы с коллегами пробурили скважину и определили глубину залегания фильтрата, сделали замеры на выходе из скважины. От этого будет зависеть дальнейший выбор технологии обезвреживания газов, — рассказал первый зампредседателя всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов.

К концу 2021 года на месте свалки должен появиться засеянный травой холм. Биологический этап рекультивации займет около четырех лет. Но еще лет пятнадцать гулять по нему смогут только специалисты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинске объявили долгожданный аукцион на покупку новых автобусов
Глава дорожной фирмы в Челябинской области попался на махинациях с налогами
Челябинский «Трактор» отказался от услуг нового нападающего
Пожар в элитном поселке оставил часть Челябинска на полдня без воды
После одного замечания Котовой в Челябинске убрали нелегальный рынок, который боялись сносить несколько лет
Коллекторы затравили жительницу Челябинской области интимными фото
Южноуралец сорвался в шахту лифта с высоты 9 этажа
ВТБ и АШАН масштабируют проект по онлайн-инкассации с использованием АДМ
На Южном Урале электрик чудом выжил после удара током
В Челябинске маршрутка сбила двух парней
В Челябинской области из окна выпал двухлетний ребенок
В Челябинске к борьбе за безопасность людей на пляжах подключились священники