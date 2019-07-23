Через полтора года на месте челябинской свалки должен быть зеленый холм

СЕГОДНЯ 14:41 2019-07-23T14:43:59+03:00

Но прогуляться по нему обычные люди смогут еще не скоро

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В Челябинске начали рекультивацию городской свалки, которую должны были закрыть еще 30 лет назад. Пока идет подготовительный этап: сгоняют строительную технику, свозят грунт, чтобы как здесь говорят — «переформировать тело свалки». Подготовлен строительный городок, будут обустроены временные дороги.

— Во время формированию свалочного тела 135 тысяч кубометров уплотненных отходов извлекут и, пересыпав грунтом, распределят, чтобы тело свалки начало обретать форму, — рассказали в министерстве экологии Челябинской области.

Сейчас на площадке 12 часов в сутки трудятся 17 единиц техники и порядка 20 человек. Дежурят пожарные и поливальные машины, привезены аэрозольные пушки.

Помимо специалистов на площадке работают экологи. Они внимательно изучают уровень вредных веществ.

— У нас есть прибор, изготовленный специально для замеров на свалках. Мы внимательно относимся к этому проекту, так как нет достоверных сведений о том, что в свое время завозили на свалку. Мы с коллегами пробурили скважину и определили глубину залегания фильтрата, сделали замеры на выходе из скважины. От этого будет зависеть дальнейший выбор технологии обезвреживания газов, — рассказал первый зампредседателя всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов.

К концу 2021 года на месте свалки должен появиться засеянный травой холм. Биологический этап рекультивации займет около четырех лет. Но еще лет пятнадцать гулять по нему смогут только специалисты.

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ИСТОЧНИК KP.RU