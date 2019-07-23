Житель Челябинска превратил гараж в нарколабораторию
В Челябинске 34-летней житель изготавливал наркотики и продавал их. Вышли на него, когда он попытался в очередной раз сбыть «дурь».
Нарколабораторию челябинец развернул в арендованном гараже в Ленинском районе. Во время обыска полицейские нашли здесь лабораторное оборудование и химические жидкости, необходимые для синтеза наркотических веществ. Все это изъяли.
Наркотики он изготавливал здесь.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области
Наркотики «производитель» хранил в другом гараже, который находится в Калининском районе. Здесь полицейские нашли десять свертков с бело-серым наркотическим порошком, общей массой — 34 грамма.
— Возбуждено уголовное дело за производство и сбыт наркотиков. Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому — лишение свободы до 15 лет, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Челябинцу грозит до 15 лет тюрьмы.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области
Подозреваемый сейчас находится под стражей.
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ИСТОЧНИК KP.RU