2019-07-23T15:24:38+03:00
Происшествия

Житель Челябинска превратил гараж в нарколабораторию

За производство наркотиков ему грозит до 15 лет тюрьмы
Валентина ВАГАНОВА
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В гараже нашли расфасованный наркотический порошок.В гараже нашли расфасованный наркотический порошок.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области
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В Челябинске 34-летней житель изготавливал наркотики и продавал их. Вышли на него, когда он попытался в очередной раз сбыть «дурь».

Нарколабораторию челябинец развернул в арендованном гараже в Ленинском районе. Во время обыска полицейские нашли здесь лабораторное оборудование и химические жидкости, необходимые для синтеза наркотических веществ. Все это изъяли.

Наркотики он изготавливал здесь. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

Наркотики он изготавливал здесь.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

Наркотики «производитель» хранил в другом гараже, который находится в Калининском районе. Здесь полицейские нашли десять свертков с бело-серым наркотическим порошком, общей массой — 34 грамма.

— Возбуждено уголовное дело за производство и сбыт наркотиков. Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому — лишение свободы до 15 лет, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Челябинцу грозит до 15 лет тюрьмы. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

Челябинцу грозит до 15 лет тюрьмы.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

Подозреваемый сейчас находится под стражей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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