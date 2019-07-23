Пару из Челябинской области не пустили в Таиланд из-за ошибки турагентства

СЕГОДНЯ 19:07 2019-07-23T19:07:48+03:00

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Долгожданный отпуск в теплой стране обернулся для жителей Миасса нервотрепкой и жутким стрессом.

В начале этого года Татьяна и Александр купили тур в Таиланд за 110 тысяч рублей. Пара прилетела в Бангкок, но в страну ее не пустили. Жителей Миасса задержали на паспортном контроле, приняв за нелегальных мигрантов. Оказалось, что у туристов нет визы.

На самом деле для россиян виза в Таиланд не нужна. Но у Татьяны и Александра оказалось еще одно гражданство – белорусское. По закону на жителей республики Белоруссия "безвиз" не распространяется.

Турагенты при оформлении путевок должны были сообщить туристам об этом. Но они, по всей видимости, не заметили в документах отметку о втором гражданстве.

Убытки от испорченного отпуска составили: 112 тысяч 400 рублей, уплаченных за тур, 55 тысяч рублей - штраф за попытку проникновения на территорию Королевства Таиланд плюс плата за проживание в комнате ожидания вылета.

Вернувший домой, Александр и Татьяна через суд потребовали от турфирмы компенсировать им все затраты. Служители Фемиды встали на их сторону.

- Турфирму обязали выплатить туристам 112 тысяч 400 рублей за сорванный тур, еще 49 тысяч 546 рублей – компенсацию убытков, 2 тысячи рублей в качестве компенсации морального вреда и неустойку в размере 50 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Миасского городского суда.

Еще 50 тысяч рублей компании придется заплатить в качестве штрафа за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя и 5 700 рублей за расходы на оплату перевода документов.

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ИСТОЧНИК KP.RU