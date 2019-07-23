Врачи бьют тревогу: в Магнитогорске за полгода 16 детей отравились уксусом и белизной
В городе металлургов растет статистика по детским отравлениям бытовой химией.
В первом полугодии этого года медики зарегистрировали 16 таких случаев. Это уже в два раза больше, чем за целый 2018-ый год.
Чаще всего в больницы поступают дети, которые случайно выпили уксус, раствор марганцовки, отбеливатель или средства для чистки труб. Возраст пострадавших, как правило, от 1 года до 4 лет.
— Из-за химических отравлений ребенок может остаться инвалидом на всю жизнь, буквально сжигая себе желудок, — рассказали в пресс-службе Детской больницы Магнитогорска.
Медики считают, что родители не осознают всей проблемы. Врачи призывают взрослых быть более внимательными к своим детям и убирать в недоступные места опасные жидкости.
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ИСТОЧНИК KP.RU