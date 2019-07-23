2019-07-23T20:26:02+03:00
Общество

Врачи бьют тревогу: в Магнитогорске за полгода 16 детей отравились уксусом и белизной

Все ЧП происходят по недосмотру родителей
Ульяна ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Из-за химических отравлений ребенок может остаться инвалидом на всю жизнь Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧИз-за химических отравлений ребенок может остаться инвалидом на всю жизнь Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Изменить размер текста:

В городе металлургов растет статистика по детским отравлениям бытовой химией.

В первом полугодии этого года медики зарегистрировали 16 таких случаев. Это уже в два раза больше, чем за целый 2018-ый год.

Чаще всего в больницы поступают дети, которые случайно выпили уксус, раствор марганцовки, отбеливатель или средства для чистки труб. Возраст пострадавших, как правило, от 1 года до 4 лет.

— Из-за химических отравлений ребенок может остаться инвалидом на всю жизнь, буквально сжигая себе желудок, — рассказали в пресс-службе Детской больницы Магнитогорска.

Медики считают, что родители не осознают всей проблемы. Врачи призывают взрослых быть более внимательными к своим детям и убирать в недоступные места опасные жидкости.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пару из Челябинской области не пустили в Таиланд из-за ошибки турагентства
Счетная палата предложила сообщить Путину о срыве сроков реконструкции челябинского аэропорта
Житель Челябинска превратил гараж в нарколабораторию
Через полтора года на месте челябинской свалки должен быть зеленый холм
В Челябинске объявили долгожданный аукцион на покупку новых автобусов
Глава дорожной фирмы в Челябинской области попался на махинациях с налогами
Челябинский «Трактор» отказался от услуг нового нападающего
Пожар в элитном поселке оставил часть Челябинска на полдня без воды
После одного замечания Котовой в Челябинске убрали нелегальный рынок, который боялись сносить несколько лет
Коллекторы затравили жительницу Челябинской области интимными фото
Южноуралец сорвался в шахту лифта с высоты 9 этажа
ВТБ и АШАН масштабируют проект по онлайн-инкассации с использованием АДМ
На Южном Урале электрик чудом выжил после удара током
В Челябинске маршрутка сбила двух парней
В Челябинской области из окна выпал двухлетний ребенок
В Челябинске к борьбе за безопасность людей на пляжах подключились священники