2019-07-24T05:12:04+03:00
Общество

Алексей Текслер побывал в самом отдаленном районе Челябинской области

И посетил самые проблемные точки Нязепетровска
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Мост через реку Уфа давно не могут отремонтировать. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской областиМост через реку Уфа давно не могут отремонтировать. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области
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23 июля Алексей Текслер посетил Нязепетровск — один из самых отдаленных городов Южного Урала. Здесь глава региона побывал на литейно-механическом заводе, а также объектах соцсферы. По традиции в конце встречи Текслер передал главе района Валерию Селиванову синюю папку с первоочередными задачами, сформированными по запросам жителей.

Рабочий визит в Нязепетровск начался с посещения школы №1. Она сейчас на реконструкции. Глава региона поставил задачу — окончить ремонт к началу учебного года. Вне программы руководитель области посетил хирургическое отделение больницы — на ее плохое состояние жаловались жители в соцсетях, а также аварийный мост через реку Уфа. Он соединяет две части города, и нязепетровцы неоднократно просили отремонтировать переправу. Проблема в том, что до сих пор не определен собственник моста, а значит, и источник финансирования работ.

— Дом культуры посмотрел: увлеченные люди там работают, талантливые дети. Но сейчас лето, жарко, видно, что ребятишкам и педагогам тяжело и душно. Нужны кондиционеры — с этим поможем. Был также в районной больнице, в хирургическом отделении. Откровенно скажу: давно не видел таких больниц. Нужен ремонт, модернизация, оборудование для операционных, — рассказал на встрече с жителями Алексей Текслер.

На встрече с жителями района был поднят вопрос о состоянии главной транспортной магистрали Нязепетровска — улицы Ленина. Также поступали жалобы от жителей ветхого жилья. Глава Челябинской области принял решение выделить дополнительно на переселение 25,3 млн рублей и потребовал закупить новые дома-квартиры до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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