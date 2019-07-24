В Магнитогорске несколько семей объявили голодовку
Акция началась с дома №164 на ул. Карла Маркса — того самого, что пострадал от взрыва газа в новогоднюю ночь. Одна из его жительниц вывесила на балкон самодельный баннер с надписью «Голодовка». Потом на других домах появились плакаты «Поддержал голодовку К. Маркса 164». Но очевидцы не понимают, что происходит, и зачем это. Голодающих обсуждают в соцсети.
— Это бастуют люди, которые хотят переехать с Карла Маркса 164, как им обещали, но не могут этого сделать, — прокомментировал Алексей Матвеев.
Однако, не все так просто.
— Им предлагали жилье. Они сами отказались. Чего добиваются, сидя в квартире и объявляя голодовку, непонятно, — написал Сергей Сторожук.
У главной голодающей — муниципальная квартира с временной регистрацией, поэтому новое жилье ей не положено. Кроме того, есть информация, что в этой квартире она даже не жила. Женщине предлагали переехать, но она она отказалась. Выдвинула новые условия: теперь ей нужна постоянная прописка.
Голодовка в Магнитогорске. Фото: vk.com/magnitkacity
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ИСТОЧНИК KP.RU