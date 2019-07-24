2019-07-24T05:52:05+03:00
Происшествия

Трое южноуральцев разбились в аварии на трассе под Челябинском

Одна из машин вылетела на встречную полосу
Андрей АБРАМОВ
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В аварии пострадали трое. Фото: УГИБДД по Челябинской областиВ аварии пострадали трое. Фото: УГИБДД по Челябинской области
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Днем 23 июля на трассе ЧелябинскНовосибирск случилась авария. На территории Красноармейского района столкнулись Lada Granta и Volvo CX70. По предварительной информации, водитель отечественной легковушки вылетел на встречку.

Машины серьезно пострадали. По измятым двигателям можно судить о силе удара. Хозяин Lada погиб на месте. Водитель и пассажир Volvo уцелели. Это семейная пара, обоим 33 года. Выжившие сейчас в больнице.

— Сотрудниками полиции проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия. Установлено, что автомобиль Lada ехал в сторону города Челябинск. Все участники аварии жители Челябинска, — сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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