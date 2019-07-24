Продавец одежды из Белоруссии пропала в Челябинской области

СЕГОДНЯ 07:05 2019-07-24T07:05:51+03:00

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В Кыштыме уже год не могут найти гостью из Белоруссии. Она приезжала на ярмарку по продаже одежды в местный ДК. Было это прошлой осенью. С тех пор бизнес-леди никто не видел. Об этом сообщает «Кыштымский рабочий» со ссылкой на местный отдел СК.

Есть уголовное дело за убийство — его возбуждают, когда долго не могут найти человек. Есть даже подозреваемый — водитель женщины, с которым она приезжала в Россию. На родине его задержали.

— Следователи из Белоруссии 22 июля приехали в Кыштым. Идет обмен имеющейся информации между следственными органами с целью получения доказательств вины фигуранта, — сообщили в следственном отделе по Кыштыму.

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ИСТОЧНИК KP.RU