Продавец одежды из Белоруссии пропала в Челябинской области
В Кыштыме уже год не могут найти гостью из Белоруссии. Она приезжала на ярмарку по продаже одежды в местный ДК. Было это прошлой осенью. С тех пор бизнес-леди никто не видел. Об этом сообщает «Кыштымский рабочий» со ссылкой на местный отдел СК.
Есть уголовное дело за убийство — его возбуждают, когда долго не могут найти человек. Есть даже подозреваемый — водитель женщины, с которым она приезжала в Россию. На родине его задержали.
— Следователи из Белоруссии 22 июля приехали в Кыштым. Идет обмен имеющейся информации между следственными органами с целью получения доказательств вины фигуранта, — сообщили в следственном отделе по Кыштыму.
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ИСТОЧНИК KP.RU