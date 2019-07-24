«Оперируют без лицензии»: челябинская клиника пожаловалась на конкурентов

СЕГОДНЯ 09:54 2019-07-24T09:54:53+03:00

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Челябинская клиника пластической хирургии «Дипплекс» пожаловалась в антимонопольную службу на конкурентов. В компании утверждают, что клиентов других клиник вводят в заблуждение.

— В жалобе ООО «Дипплекс» сказано, что у других клиник нет лицензии на пластическую хирургию в условиях стационара. То есть, они не могут проводить операции. Притом на сайтах клиник указан прайс на эти услуги, — рассказали в пресс-службе Челябинского УФАС.

По данным антимонопольной службы, речь идет о шести клиниках:

— «Золотое сечение»,

— «Кармель»,

— «Вдохновение»,

— «Гименей»,

— «Лоравита»

— «Молдинг Маск».

Антимонопольная служба будет изучать жалобу «Дипплекса» в течение месяца. Если окажется, что у этих клиник действительно нет лицензии на пластические операции, УФАС возбудит дело о нарушении Закона о защите конкуренции.

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ИСТОЧНИК KP.RU