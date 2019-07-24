«Оперируют без лицензии»: челябинская клиника пожаловалась на конкурентов
Челябинская клиника пластической хирургии «Дипплекс» пожаловалась в антимонопольную службу на конкурентов. В компании утверждают, что клиентов других клиник вводят в заблуждение.
— В жалобе ООО «Дипплекс» сказано, что у других клиник нет лицензии на пластическую хирургию в условиях стационара. То есть, они не могут проводить операции. Притом на сайтах клиник указан прайс на эти услуги, — рассказали в пресс-службе Челябинского УФАС.
По данным антимонопольной службы, речь идет о шести клиниках:
— «Золотое сечение»,
— «Кармель»,
— «Вдохновение»,
— «Гименей»,
— «Лоравита»
— «Молдинг Маск».
Антимонопольная служба будет изучать жалобу «Дипплекса» в течение месяца. Если окажется, что у этих клиник действительно нет лицензии на пластические операции, УФАС возбудит дело о нарушении Закона о защите конкуренции.
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ИСТОЧНИК KP.RU