Жителей Челябинска напугала летучая мышь, ночью залетевшая в окно

СЕГОДНЯ 10:01 2019-07-24T10:03:24+03:00

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Сон челябинской семьи внезапно нарушил кот, который проснулся посреди ночи и стал носиться по комнате. Хозяева подумали, что в комнату залетел мотылек, он и привлек внимание питомца. Но когда включили свет, на стене увидели… летучую мышь! Желание вернуться в кровать и выспаться, как рукой сняло.

Сам рукокрылый перепугался еще больше. По словам зоологов, летучие мыши часто залетают в квартиры, потому что наши многоэтажки напоминают им скалы, в которых они живут. В поисках своего дома по ошибке они и попадают в жилище человека.

Супруги сфотографировали ночного гостя и выпустили на свободу.

— Жена его тряпкой аккуратно прикрыла, вынесли на балкон. Улетел, вернуться не обещал. Прикольно шипел и щелкал, — рассказал Роман в группе «Подслушано ЧМЗ».

В комментариях челябинцы написали, что тоже бы испугались, обнаружив зверька ночью в своей квартире.

— Я б такому квартиру уступила и переночевала на улице. Ужас какой.

— Люди, которые пишут, что это просто мышка хорошенькая... Нет, это долбанный ужас, особенно, когда этот птеродактиль к тебе посреди ночи залетает. У меня два года подряд эта история случалась, жила в центре. Теперь я живу в другом городе.

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ИСТОЧНИК KP.RU