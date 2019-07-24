В министерстве экологии назвали источник смога в Челябинске

СЕГОДНЯ 10:57 2019-07-24T11:02:59+03:00

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После утреннего дождя 24 июля Челябинск окутала дымка. Горожане обвинили во всем заводы: опять нас травят выбросами! Но на смог жалуются не только в областном центре. Такую же дымку заметили в Миассе, Снежинске и других городах.

В министерстве экологии стали искать источник смога.

— В Свердловской и Тюменской областях такая же ситуация. Регионы могло накрыть дымом от лесных пожаров в западной Сибири. Такое уже было два года назад, — сказал глава управления экологического просвещения министерства экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Он также отметил, что утренний дождь только усилил эффект дымки. Да и работу челябинских заводов никто не отменял.

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ИСТОЧНИК KP.RU