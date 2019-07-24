В министерстве экологии назвали источник смога в Челябинске
После утреннего дождя 24 июля Челябинск окутала дымка. Горожане обвинили во всем заводы: опять нас травят выбросами! Но на смог жалуются не только в областном центре. Такую же дымку заметили в Миассе, Снежинске и других городах.
В министерстве экологии стали искать источник смога.
— В Свердловской и Тюменской областях такая же ситуация. Регионы могло накрыть дымом от лесных пожаров в западной Сибири. Такое уже было два года назад, — сказал глава управления экологического просвещения министерства экологии Челябинской области Виталий Безруков.
Он также отметил, что утренний дождь только усилил эффект дымки. Да и работу челябинских заводов никто не отменял.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Оранжевый уровень опасности: огонь снова угрожает Челябинской области
На Южном Урале стоят пожароопасные погодные условия. (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU