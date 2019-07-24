На Таганае стало больше орхидей после запрета на проезд техники в лес

СЕГОДНЯ 11:24 2019-07-24T11:26:12+03:00

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Орхидеи — растения редкие и привередливые. Кто дома держал орхидею, знает, что это цветок с непростым «характером». Чуть что не так — чахнет. В природе он ведет себя также капризно.

В этом году в национальном парке «Таганай» выросло количество орхидей. Это показала недавняя «перепись» редких растений.

Пыльцеголовник красный. Фото: национальный парк «Таганай»

— Ученые связывают это с введенным несколько лет назад полным запретом на проезд по территории парка техники. Благодаря чему поляны успешно восстанавливаются, — рассказали в пресс-службе нацпарка.

Количество редких цветов увеличилось по сравнению с прошлым годом. Фото: национальный парк «Таганай»

На Таганае можно увидеть любку двулистную, дремлик темно-красный и редчайший, занесенный в Красные книги Челябинской области и России — пыльцеголовник красный. Последний «облюбовал» Еремеевскую копь, и, судя по всему, ему здесь очень понравилось.

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ИСТОЧНИК KP.RU