На Таганае стало больше орхидей после запрета на проезд техники в лес
Орхидеи — растения редкие и привередливые. Кто дома держал орхидею, знает, что это цветок с непростым «характером». Чуть что не так — чахнет. В природе он ведет себя также капризно.
В этом году в национальном парке «Таганай» выросло количество орхидей. Это показала недавняя «перепись» редких растений.
Пыльцеголовник красный. Фото: национальный парк «Таганай»
— Ученые связывают это с введенным несколько лет назад полным запретом на проезд по территории парка техники. Благодаря чему поляны успешно восстанавливаются, — рассказали в пресс-службе нацпарка.
Количество редких цветов увеличилось по сравнению с прошлым годом. Фото: национальный парк «Таганай»
На Таганае можно увидеть любку двулистную, дремлик темно-красный и редчайший, занесенный в Красные книги Челябинской области и России — пыльцеголовник красный. Последний «облюбовал» Еремеевскую копь, и, судя по всему, ему здесь очень понравилось.
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ИСТОЧНИК KP.RU