2019-07-24T11:36:58+03:00
Происшествия

«Сам пришел сдаваться»: уралец, убивший возлюбленную, 12 лет скрывался в Челябинской области

Девушка стала жертвой, отказавшись выходить замуж
Сергей УФИМЦЕВ
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Убийца сам сдался в полицию, устав держать преступление в тайне. Фото: Иван ВИСЛОВ.Убийца сам сдался в полицию, устав держать преступление в тайне. Фото: Иван ВИСЛОВ.
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В Екатеринбурге вынесли приговор жителю Челябинской области за убийство, совершенное 12 лет назад. Преступник сам сдался в полицию, устав скрываться.

Убийство произошло в 2007 году. Подсудимому тогда было 30 лет. Он долго ухаживал за девушкой и звал ее замуж. Но ответных чувств так и не дождался. Когда красавица ясно дала понять, что ухажеру ничего не светит, он решился на убийство. Тело спрятал, а сам сбежал.

— 12 лет он скрывался в Челябинской области. Но в итоге пришел в полицию с повинной. Объяснил это тем, что уже не может нести тяжкий психологический груз, — рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Свердловской области.

Убийцу судили в Екатеринбурге — по месту совершения преступления. Чкаловский районный суд приговор его к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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