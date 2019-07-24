2019-07-24T11:49:30+03:00
Общество

На Тополиной аллее в Челябинске на два дня ограничили движение

Водителей просят заранее планировать свой маршрут
Валентина ВАГАНОВА
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Ограничение ввели на этом участке. Фото: Google MapsОграничение ввели на этом участке. Фото: Google Maps
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Сегодня утром, 24 июля, на Тополиной аллее ограничили движение транспорта. Дорогу закрыли на участке напротив домов №26 и 30 по улице Академика Сахарова, неподалеку от магазина «Лента».

— Здесь идут работы по строительству сетей водоснабжения и водоотведения, — сообщили корреспонденту КП-Челябинск в администрации города.

Ограничение ввели на два с половиной дня. Транспорту снова разрешат ездить здесь 26 июля в 20 часов.

В мэрии просят водителей учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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