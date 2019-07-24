2019-07-24T12:27:19+03:00
Происшествия

Хозяин сбросил собаку с балкона в Челябинске на глазах у прохожих

Очевидцы вызвали полицейских, но те не смогли задержать живодера
Сергей УФИМЦЕВ
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Собака чудом осталась жива. Фото: читатель "КП"Собака чудом осталась жива. Фото: читатель "КП"
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Жители Ленинского района стали свидетелями издевательства над животным. Неизвестный сбросил свою собаку с балкона, расположенного на четвертом этаже. Об этом в редакцию КП-Челябинск сообщили очевидцы.

История случилась 23 июля во дворе дома по адресу ул. Дзержинского, 8.

— Люди вызвали полицию. Полицейские поднялись в квартиру, из которой выбросили собаку. Но хозяин им так и не открыл, только матерился за дверью, — рассказала читательница КП-Челябинск.

На место ЧП приехали полицейские, но хозяина пса не задержали. Фото: читатель "КП"

На место ЧП приехали полицейские, но хозяина пса не задержали. Фото: читатель "КП"

Собака — дворняга — осталась жива, ее забрали к себе соседи. Полицейские уехали ни с чем, так и не задержав хозяина пса. Они пообещали передать его данные участковому.

Живодеру грозит уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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