Хозяин сбросил собаку с балкона в Челябинске на глазах у прохожих
Жители Ленинского района стали свидетелями издевательства над животным. Неизвестный сбросил свою собаку с балкона, расположенного на четвертом этаже. Об этом в редакцию КП-Челябинск сообщили очевидцы.
История случилась 23 июля во дворе дома по адресу ул. Дзержинского, 8.
— Люди вызвали полицию. Полицейские поднялись в квартиру, из которой выбросили собаку. Но хозяин им так и не открыл, только матерился за дверью, — рассказала читательница КП-Челябинск.
На место ЧП приехали полицейские, но хозяина пса не задержали. Фото: читатель "КП"
Собака — дворняга — осталась жива, ее забрали к себе соседи. Полицейские уехали ни с чем, так и не задержав хозяина пса. Они пообещали передать его данные участковому.
Живодеру грозит уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU