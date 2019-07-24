2019-07-24T13:46:08+03:00
Общество

Жители севера Челябинской области пожаловались главе региона на уровень медицины

Алексей Текслер с рабочим визитом посетил Верхний Уфалей
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Алексей Текслер посетил Верхний Уфалей.Алексей Текслер посетил Верхний Уфалей.Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области
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23 июля Алексей Текслер работал на севере Челябинской области. Заехал в Верхний Уфалей: пообщался с жителями, осмотрел соцобъекты и посетил два предприятия.

Глава региона осмотрел один из объектов городской инфраструктуры — детский парк. В 2018 году был выполнен первый этап благоустройства парка в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Объем финансирования составил 9 млн рублей. На эти средства была уложена тротуарная плитка, установлены скамейки, урны, малые игровые формы. Также в парке появилось освещение, было заменено ограждение. В этом году благоустройство будет продолжено. В итоге горожане получат современное комфортное место для отдыха и общения.

Вне программы глава региона посетил городскую больницу, на состояние которой ему жаловались местные жители. Уфалейцы поинтересовались, будет ли у них ФОК. Глава региона сообщил, что его обязательно построят.

Кроме того, прозвучали жалобы на плохое состояние общественного транспорта, есть немало претензий к ЖКХ, ремонту и содержанию дорог, процессу расселению из ветхого и аварийного жилья. Алексей Текслер дал поручение минстрою подать дополнительную заявку в минфин на обеспечение переселения жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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