Алексей Текслер высказался о безработице в моногородах

СЕГОДНЯ 13:56 2019-07-24T13:56:40+03:00

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24 июля в правительстве Челябинской области состоялось заседание. На нем Алексей Текслер поставил задачу экономическому блоку — искать новые решения и инструменты для моногородов, где ситуация с безработицей остается напряженной. Ведь вопросы занятости и безработицы важны, они относятся к наиболее резонансным для населения.

Несмотря на то, что на рынке труда в основном сохраняется положительная динамика — уровень безработицы снизился, растет количество вакансий — регистрируемая безработица все же не снижается.

— Необходима координация всех служб, министерств, которые отвечают за развитие промышленности и сельского хозяйства в регионе, надо посмотреть на ситуацию по муниципалитетам. Несмотря на то, что в целом ситуация по области с занятостью населения неплохая, в отдельных территориях проблемы с трудоустройством остаются. В частности, Верхний Уфалей, Нязепетровск, да и все наши моногорода. Там самый высокий уровень регистрируемой безработицы, и ситуация остается непростой. Минэкономразвитию необходимо определяться с новыми инструментами, потому что существующие явно работают не в полной мере. В ряде сельских территорий также наблюдается напряженная ситуация — есть над чем работать, — заявил Алексей Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU