«Галамарт» поздравил челябинцев с Днем металлурга

СЕГОДНЯ 14:33 2019-07-24T14:33:53+03:00

Один из самых значимых праздников Южного Урала, День металлурга, отметили 21 июля в Челябинске. Концертная программа была подготовлена на нескольких площадках города, одну из которых посетили гости из «Галамарта»

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Отпраздновать День металлурга на площади возле Торгового центра пришли не только специалисты отрасли, но и многочисленные горожане, для которых этот день праздник стал доброй традицией. Баба Яга тоже не осталась в стороне и пришла на концерт. «Галамарт» веселил челябинцев ростовой куклой Бабы Яги и рыжими котами, с которыми многие уже оказались знакомы.

Михаил Турецкий, лидер коллектива «Хор Турецкого» приветствовал гостей праздника и подбадривал их праздничной речью, которая так растрогала Бабу Ягу, что и ей захотелось оставить что-то особенное челябинцам. Лучший подарок на память — это яркий снимок, поэтому вместе с рыжими котами они много фотографировалась с гостями торжества, чтобы у них надолго сохранилась память о празднике. А детям раздавали маленькие подарки и флажки.

Дети с восторгом встречали Бабу Ягу и ее котов: водили вместе хоровод, танцевали с ними, спрашивали, когда теперь можно будет увидеться с любимцами. Бабуля любит праздники и пропускает их крайне редко, так что новые встречи будут совсем скоро.

«Галамарт» — федеральная франчайзинговая сеть магазинов постоянных распродаж. Представляя в своем ассортименте товары для дома, спорта, школы по доступным ценам, одновременно «Галамарт» часто поддерживает своим участием различные спортивные мероприятия, детские и городские праздники во всех регионах России. Социальная политика компании направлена на поддержание здорового образа жизни и активного отдыха.

galamart.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU