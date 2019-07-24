Чиновники учтут опыт Москвы в благоустройстве Челябинска

СЕГОДНЯ 14:47 2019-07-24T14:56:38+03:00

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Сегодня, 24 июля, в мэрии прошел круглый стол, на котором обсуждались идеи, высказанные на московском урбанистическом форуме. На нем чиновники решили, что учтут столичный опыт в благоустройстве Челябинска. Например, будут развивать партнерство частного бизнеса и власти в развитии городской среды. Об этом сообщает издание «Полит74».

— В последние несколько лет Москва вырвалась вперед в плане благоустройства. Это хороший пример для Челябинска. Уверена, в городе удастся создать новые общественные пространства, места притяжения людей. И поддерживать их долгие годы. Это не так дорого и необходимые финансовые ресурсы мы найдем, — отметила врио главы города Наталья Котова.

По мнению главы Центрального района Виктора Ереклинцева, сегодня перспективным направлением является гибридный парк. В городе уже есть пример такого места отдыха — сквер рядом с улицей Варненской.

Он также напомнил, что проблема привлечения инвестиций в благоустройство парков и общественных пространств есть во всем мире. Инвестор хочет знать, как вернет свои деньги. Он привел несколько примеров удачного взаимодействия бизнеса и власти по развитию городской среды в Челябинске. Так, на улице Тернопольской за счет частных средств сделают новую прогулочную зону.

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ИСТОЧНИК KP.RU