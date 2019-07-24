Новый мэр Челябинска нашла общий язык с «гопниками-ларечниками и учеными урбанистами»

СЕГОДНЯ 14:57 2019-07-24T15:06:46+03:00

Наталья Котова сейчас и.о. мэра, а раньше была первым замом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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24 июля в Челябинске прошло неординарное совещание: из Москвы вернулись глава Центрального района Виктор Ереклинцев и заммэра по экономике Елена Мурзина. Они побывали на форуме по урбанистике и делились с челябинскими коллегами полученными знаниями. Много говорили о развитии пешеходной инфраструктуры и необходимости новых парков в Челябинске.

Пару недель назад, когда стало известно что от Челябинска на форум по урбанистике поехали именно эти чиновники, а не «профильные», горожане усомнились в адекватности выбора.

— Наталья Котова действительно сильно хотела побывать на международном урбанистическом форуме, но неправильно бы это было — улететь на три дня из города уже через неделю после назначения, — объяснил пресс-секретарь администрации Челябинска Владимир Сафонов.

Представитель мэрии напомнил, что глава региона поставил Котовой задачу навести в городе порядок. Та активно начала работу: например, снесли нелегальный рынок, который боялись трогать прежние власти.

— Котова, так или иначе, включилась в диалог со всеми. От гопников-ларечников до ученых-урбанистов. Наталье Петровне удается находить общий язык со всеми и первые позитивные результаты ее управления городом уже видны на улицах Челябинска. Сегодня получилось договориться с бизнесом о благоустройстве города не за бюджетные деньги. Бизнес, разумеется, получит свои преференции, — поделился Сафонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU