Чтобы тушить лесные пожары в Челябинской области купят машин на 100 млн рублей
Челябинская область закупит 53 машины для тушения лесных пожаров. На это выделено 104 млн рублей. Техника поможет лесникам в охране и преумножении зеленых насаждений. Об этом 24 июля на заседании правительства региона под председательством Алексея Текслера сообщил и.о. начальника ГУ лесами Сергей Лавров.
Глава региона подчеркнул, что самая важная задача — улучшить экологическую ситуацию в Челябинской области, и средства, выделяемые по госпрограммам, помогут в этом.
— Новая техника — это хорошо. Регион со своей стороны часть работы выполнил — технику предоставил. Теперь дело за вами — за хорошей организацией работы и правильным использованием новых машин, — напутствовал чиновников Алексей Текслер.
ИСТОЧНИК KP.RU