2019-07-24T15:29:09+03:00
Общество

Чтобы тушить лесные пожары в Челябинской области купят машин на 100 млн рублей

Глава региона Алексей Текслер уверен, что грамотная борьба с огнем в лесах улучшит экологическую ситуацию
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Грамотное тушение лесных пожаров улучшит экологию.Грамотное тушение лесных пожаров улучшит экологию.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Челябинская область закупит 53 машины для тушения лесных пожаров. На это выделено 104 млн рублей. Техника поможет лесникам в охране и преумножении зеленых насаждений. Об этом 24 июля на заседании правительства региона под председательством Алексея Текслера сообщил и.о. начальника ГУ лесами Сергей Лавров.

Глава региона подчеркнул, что самая важная задача — улучшить экологическую ситуацию в Челябинской области, и средства, выделяемые по госпрограммам, помогут в этом.

— Новая техника — это хорошо. Регион со своей стороны часть работы выполнил — технику предоставил. Теперь дело за вами — за хорошей организацией работы и правильным использованием новых машин, — напутствовал чиновников Алексей Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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