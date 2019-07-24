2019-07-24T16:34:07+03:00
Общество

В Челябинске разыскивают архитекторов, готовых взяться за преображение криминального района

Местные жители скептически относятся к этой идее, но активисты уверены в победе добра
Андрей АБРАМОВ
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Пространство у Кирова, 1 хотят преобразить. Фото: «Челябинский урбанист»Пространство у Кирова, 1 хотят преобразить. Фото: «Челябинский урбанист»
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Лидер проекта «Челябинский урбанист» Лев Владов рассказал, что его команда готова создать общественное пространство в районе Теплотеха. Активисты встретились с жителями и подписчиками, чтобы обсудить благоустройство на пятачке у Кирова, 1.

— Пространство клевое, но у местных настроение полное тлена и безысходности. Во-первых, я понял, что «Теплотех» — это очень сильный бренд. Этим словом жители могут обосновать любой инцидент. Мы не нашли людей, которые верят в какие-либо перемены в их районе. Это очень грустно, но от подобных настроений еще больше хочется заниматься этим местом, чтобы доказать, что у любого пространства есть право на жизнь. Хочу напомнить, что речь идет о самом центре города, где берет свое начало знаменитая пешеходная Кировка, — написал Владов.

Тот клочок земли, которые хотят преобразить урбанисты, облюбовали асоциальные личности. Сейчас здесь справляют нужду, рядом работает подпольное казино. Местные уверены: все благое начинание быстро разграбят.

— Хочется сделать более-менее долговечное антивандальное благоустройство, временные материалы не будем использовать. Нужна ваша помощь! Ищем архитекторов, которым интересно присоединиться к проекту. Ищем поставщиков, которые могут помочь краской, освещением и тротуарной плиткой. Пожалуйста, напишите нам на chelurban74@gmail.com, — объявил Владов.

Урбанист не исключает, что преображать сквер придется за народные деньги. Хотя челябинцы не раз доказывали, что готовы поддерживать рублем добрые начинания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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