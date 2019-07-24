Челябинск попал на верхние строчки антирейтинга самых болеющих городов России

СЕГОДНЯ 16:42 2019-07-24T16:42:26+03:00

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Соцопрос проводили в июле этого года. Работали специалисты независимого агенства ZOOM MARKET. Они выясняли, где чаще всего болеют люди. Первую строчку заняла Москва. На втором месте — Челябинск. Следом идет Пермь.

Респондентам задавали три вопроса: «Вы болеете больше трех раз в год? Если заболеваете идете на больничный? Если заболеваете Вы, то болеете всей семьей?». Опрос проводился по методу личных интервью в 25 городах РФ. Общая выборка составила 3 000 интервью. Самым здоровым, исходя из рейтинга, оказался Сочи.

— По данным опроса только треть россиян берут больничный, 46% опрошенных переносят болезнь «на ногах», в том числе посещая работу, а 22% респондентов указали, что берут несколько дней «за свой счет» чтобы «отлежаться дома», — рассказал коммерческий директор агентства Андрей Штыров.

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ИСТОЧНИК KP.RU