2019-07-24T17:03:01+03:00
Общество

Директора банкротящейся госструктуры из Челябинска уличили в уклонении от налогов

Его дело ушло в суд
Андрей АБРАМОВ
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Директора ОГУП уличили в уклонении от уплаты налогов на 71 млн рублей.Директора ОГУП уличили в уклонении от уплаты налогов на 71 млн рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Под следствием оказался директора ОГУП «ПИИ Челябдорпроект». Это структура занималась инженерными изысканиями в интересах региона. Два года назад ее начали банкротить — у фирмы накопились большие долги. А теперь стало известно, что руководство проектно-изыскательского института укрывалось от уплаты налогов.

По данным следствия, директор создал фиктивный документооборот. В налоговую инспекцию сдавали фальшивые финансовые документы.

— Руководитель получил вычеты по налогу на добавленную стоимость и представлены необоснованные расходы в налоге на прибыль на сумму более 71 млн рублей. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По статье грозит крупный штраф или до шести лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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