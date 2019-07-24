Жители Челябинской области за полгода заплатили России почти 120 млрд рублей

СЕГОДНЯ 18:07 2019-07-24T18:07:03+03:00

За первое полугодие 2019 челябинцы пополнили казну почти на 120 млрд рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Налоговая инспекция Челябинской области подвела итоги за первое полугодие. За шесть месяцев южноуральцы заплатили 119,6 млрд рублей налогов и сборов. Это почти на 4 млрд больше, чем за это же время в прошлом году.

— Основная часть доходов сформирована НДФЛ. На второй позиции по объему перечислений находится НДС на товары, работы и услуги. Налога на прибыль перечислено 27,6 млрд рублей, — сообщает пресс-служба УФНС по Челябинской области.

Также почти половину налоговых отчислений дали производства Челябинской области. Среди всех заводов и фабрик в лидерах металлурги.

В Пенсионный фонд южноуральцы перевели 47,5 млрд рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU