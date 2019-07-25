2019-07-25T04:41:30+03:00
Общество

Мошенники требуют выкуп за украденные номера в Челябинске: что делать

Опытные автомобилисты дают советы
Ирина КАРЕЛИНА
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У вас украли номера? Обращайтесь в полицию!У вас украли номера? Обращайтесь в полицию!Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель Челябинской области пожаловался, что у него украли украли автомобильные номера. Сделать бы дубликат. Но проблема в том, что номера — белорусские, и восстановить их можно только там. Под дворниками воришки оставили бумажку с номером телефона.

— Позвонил им. Девушка вежливо спросила, какой автомобиль, какие номера. Сообщила, сколько мне будет стоить их вернуть. Выслушав мои «наилучшие» пожелания воришкам, сказала, что все обязательно передаст, и пожелала нам приятного дня. Вот такой ненавязчивый сервис, — рассказал читатель КП-Челябинск.

Что делать в таких случаях, советуют опытные автомобилисты:

— Ищите свои номера недалеко от машины: на козырьке дома, в траве, под ступеньками или теплотрассой. Обычно их далеко их не прячут.

— Обратитесь в полицию.

— Чтобы такого не произошло, прикручивайте номера не на саморезы, а на гайки под обшивкой и за конструкцией бампера.

— Иностранные документы и номера лучше держать ночью дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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