Мошенники требуют выкуп за украденные номера в Челябинске: что делать

СЕГОДНЯ 04:41 2019-07-25T04:41:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Челябинской области пожаловался, что у него украли украли автомобильные номера. Сделать бы дубликат. Но проблема в том, что номера — белорусские, и восстановить их можно только там. Под дворниками воришки оставили бумажку с номером телефона.

— Позвонил им. Девушка вежливо спросила, какой автомобиль, какие номера. Сообщила, сколько мне будет стоить их вернуть. Выслушав мои «наилучшие» пожелания воришкам, сказала, что все обязательно передаст, и пожелала нам приятного дня. Вот такой ненавязчивый сервис, — рассказал читатель КП-Челябинск.

Что делать в таких случаях, советуют опытные автомобилисты:

— Ищите свои номера недалеко от машины: на козырьке дома, в траве, под ступеньками или теплотрассой. Обычно их далеко их не прячут.

— Обратитесь в полицию.

— Чтобы такого не произошло, прикручивайте номера не на саморезы, а на гайки под обшивкой и за конструкцией бампера.

— Иностранные документы и номера лучше держать ночью дома.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU