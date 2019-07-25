Мошенники требуют выкуп за украденные номера в Челябинске: что делать
Житель Челябинской области пожаловался, что у него украли украли автомобильные номера. Сделать бы дубликат. Но проблема в том, что номера — белорусские, и восстановить их можно только там. Под дворниками воришки оставили бумажку с номером телефона.
— Позвонил им. Девушка вежливо спросила, какой автомобиль, какие номера. Сообщила, сколько мне будет стоить их вернуть. Выслушав мои «наилучшие» пожелания воришкам, сказала, что все обязательно передаст, и пожелала нам приятного дня. Вот такой ненавязчивый сервис, — рассказал читатель КП-Челябинск.
Что делать в таких случаях, советуют опытные автомобилисты:
— Ищите свои номера недалеко от машины: на козырьке дома, в траве, под ступеньками или теплотрассой. Обычно их далеко их не прячут.
— Обратитесь в полицию.
— Чтобы такого не произошло, прикручивайте номера не на саморезы, а на гайки под обшивкой и за конструкцией бампера.
— Иностранные документы и номера лучше держать ночью дома.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351) 265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU