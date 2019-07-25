2019-07-25T04:58:27+03:00
Общество

В детской поликлинике Челябинской области выдают талоны в закрытый кабинет

Пожаловалась мама годовалого малыша
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Медкомиссия с ребенком - тот еще квест!Медкомиссия с ребенком - тот еще квест!Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Медкомиссия годовалого ребенка — тот еще квест. Нужно пройти множество врачей, возле каждого кабинета отстоять очередь с малышом на руках. А тут еще такие казусы…

— Проходила с ребенком годовалую комиссию в поликлинике Магнитогорска на ул. Ленина 150. Дали талон на ЭКГ на следующий день на 18:10. Приходим в 18:00, а кабинет закрыт. Пошли в регистратуру, а нам говорят: «Кабинет работает до 17:30». Теперь, получая талон, убедитесь, что им действительно можно будет воспользоваться, — пожаловалась Екатерина Сирик в группе «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте».

Скорее всего, при выдаче талона специалист перепутал день. Человеческий фактор. Подписчики группы пишут, что подобное случалось с ними и в других медучреждениях.

— Бывает, талоны и на выходные дают. У меня было такой случай, — прокомментировал Александр Крюков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В детском саду Магнитогорска за прогулку приходится платить по 120 рублей
Мошенники требуют выкуп за украденные номера в Челябинске: что делать
Жители Челябинской области за полгода заплатили России почти 120 млрд рублей
Фестиваль современного искусства пройдет в Челябинске
После многократных жалоб жителей Челябинской области на чистоту озера Тургояк, ответственному чиновнику предложили уволиться
Директора банкротящейся госструктуры из Челябинска уличили в уклонении от налогов
Челябинск попал на верхние строчки антирейтинга самых болеющих городов России
В Челябинске разыскивают архитекторов, готовых взяться за преображение криминального района
Бывшая сотрудница кафе в Челябинске пришла с ножом требовать зарплату
Чтобы тушить лесные пожары в Челябинской области купят машин на 100 млн рублей
Гигантские глаза насекомых позволили фотографу из Магнитогорска стать лучшей в стране
Новый мэр Челябинска нашла общий язык с «гопниками-ларечниками и учеными урбанистами»
Чиновники учтут опыт Москвы в благоустройстве Челябинска
Испытания пожарной техники прошли в ЖК «Башня Свободы»
«Галамарт» поздравил челябинцев с Днем металлурга
В центре Челябинска накрыли наркопритон
Алексей Текслер высказался о безработице в моногородах