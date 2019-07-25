В детской поликлинике Челябинской области выдают талоны в закрытый кабинет
Медкомиссия годовалого ребенка — тот еще квест. Нужно пройти множество врачей, возле каждого кабинета отстоять очередь с малышом на руках. А тут еще такие казусы…
— Проходила с ребенком годовалую комиссию в поликлинике Магнитогорска на ул. Ленина 150. Дали талон на ЭКГ на следующий день на 18:10. Приходим в 18:00, а кабинет закрыт. Пошли в регистратуру, а нам говорят: «Кабинет работает до 17:30». Теперь, получая талон, убедитесь, что им действительно можно будет воспользоваться, — пожаловалась Екатерина Сирик в группе «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте».
Скорее всего, при выдаче талона специалист перепутал день. Человеческий фактор. Подписчики группы пишут, что подобное случалось с ними и в других медучреждениях.
— Бывает, талоны и на выходные дают. У меня было такой случай, — прокомментировал Александр Крюков.
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