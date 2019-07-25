2019-07-25T07:37:14+03:00
Происшествия

Жительница Челябинской области нашла на улице чужую карту с бесконтактной оплатой и потратила все деньги

За это ей грозит до пяти лет тюрьмы
Валентина ВАГАНОВА
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Если вы потеряли карту, нужно как можно быстрее обратиться в банк и заблокировать ее.Если вы потеряли карту, нужно как можно быстрее обратиться в банк и заблокировать ее.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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К полицейским Красноармейского района обратилась 61-летняя жительница села Канашево. Она рассказала, что потеряла карту. Кто-то нашел ее и теперь тратит деньги — приходят смс-уведомления о покупках в магазинах. При бесконтактной оплате пароль вводить не нужно. Уже пропало 13 тысяч рублей.

Полицейские нашли нового «владельца» карты. Ею оказалась 51-летняя жительница села Миасское.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Максимальное наказание по ней — лишение свободы до 5 лет, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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