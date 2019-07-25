«Плевать на нашу личную жизнь!»: водители трамваев в Челябинске вынуждены работать почти без выходных
В группе «Челябинский транспорт» в VK сообщили, что с 22 июля из-за острой нехватки водителей поменялся режим работы трамвайного маршрута № 18. Часть вагонов будет ходить только в часы пик. Маршрут теперь заканчивает свою работу на три часа раньше — в 19:40.
— Сейчас тех, кто работает по 12 часов и не подрабатывает, снимают с графика. Либо работай по три смены подряд, либо иди на другой график. И пофиг, что там у тебя личная жизнь, или еще чего, — дополнили пост водители трамваев.
— Набирают новых водителей, обещая зарплату от 30 тыс. руб., а по факту — 18-20. Обещают не лишать премий первый год, но лишают. Ну и кто останется в этих условиях? — комментирует челябинец Евгений Иванов.
Впрочем, некоторые водители общественного транспорта умудряются заработать и по 40 — 50 тыс. руб. в месяц.
— Это если работать по 12 часов в сутки с тремя выходными за месяц, — пояснила водитель Наталья Иноземцева, испытавшая на себе такой график.
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ИСТОЧНИК KP.RU