Пять человек погибли в лобовом ДТП на трассе в Челябинской области

СЕГОДНЯ 05:58 2019-07-25T07:47:36+03:00

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Авария произошла в ночь на четверг, 25 июля, в Аргаяшском районе. На дороге Кузяшево — Малая Ультракова столкнулись ВАЗ-2107 и ВАЗ-2111. Удар был настолько сильный, что машины буквально превратились в груду металла. А почти все, кто был в автомобилях, погибли. На место примчались «скорая», МЧС и полиция.

— Всего в машинах находилось шесть человек, все взрослые. В результате ДТП погибло пять человек, один доставлен в Аргаяшскую Центральную районную больницу, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.

На месте от спецслужб работали 22 человека и семь единиц техники.

Обстоятельства и причины аварии выясняют сотрудники ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU