Выездных налоговых проверок бизнеса в Челябинской области становится меньше

СЕГОДНЯ 08:02 2019-07-25T08:02:46+03:00

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Алексей Текслер провел рабочую встречу с руководителем УФНС России по Челябинской области Михаилом Бирюком. Обсуждались вопросы взаимодействия налоговых органов с представителями малого и среднего бизнеса. Глава региона акцентировал внимание руководителя службы на важность конструктивного взаимодействия между органами власти и бизнесом.

Бирюк подчеркнул, в текущем году продолжается тренд на сокращение выездных налоговых проверок. По сравнению с первым полугодием прошлого года их число снизилось на четверть. По словам главного налоговика Южного Урала, перед ведомством изначально стоит задача выстраивания открытых отношений с бизнесом, основанных на доверии, и выход на проверку принято считать крайней мерой, когда другие средства диалога уже не работают.

Михаил Бирюк также доложил главе области об итогах работы ведомства. Основную часть поступлений в областной бюджет сформировали НДФЛ и налог на прибыль - по 24,4 млрд рублей каждый.

ИСТОЧНИК KP.RU