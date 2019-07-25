В Магнитогорске загорелась новая аглофабрика

СЕГОДНЯ 09:47 2019-07-25T09:54:49+03:00

В пожаре никто не пострадал

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Пожар начался утром 25 июля. О возгорании в социальных сетях сообщили очевидцы. С производственной площадки, расположенной недалеко от железнодорожной станции Рудная-2, повалил черный дым.

— Горит транспортерная лента на станции перезагрузки, — написали в местном паблике свидетели ЧП.

Прибывшие на место пожарные справились с огнем за 40 минут.

— В результате ЧП никто не пострадал. Огонь уничтожил 200 погонных метров транспортерной ленты. Пожару присвоен второй уровень сложности, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Напомним, аглофабрику открыли буквально на прошлой неделе, в День металлурга.

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ИСТОЧНИК KP.RU