В Магнитогорске загорелась новая аглофабрика
Пожар начался утром 25 июля. О возгорании в социальных сетях сообщили очевидцы. С производственной площадки, расположенной недалеко от железнодорожной станции Рудная-2, повалил черный дым.
— Горит транспортерная лента на станции перезагрузки, — написали в местном паблике свидетели ЧП.
Прибывшие на место пожарные справились с огнем за 40 минут.
— В результате ЧП никто не пострадал. Огонь уничтожил 200 погонных метров транспортерной ленты. Пожару присвоен второй уровень сложности, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.
Напомним, аглофабрику открыли буквально на прошлой неделе, в День металлурга.
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ИСТОЧНИК KP.RU