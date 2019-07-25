В ГИБДД рассказали подробности аварии на трассе в Челябинской области, где погибли пять человек

СЕГОДНЯ 09:59 2019-07-25T10:11:21+03:00

В этой машине погибли парень с девушкой. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Один из участников ДТП выехал на «встречку»

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Стали известны подробности ночного столкновения двух ВАЗов в Аргаяшском районе. По предварительным данным, 31-летний водитель «семерки» выехал на встречную полосу и врезался в «одиннадцатую». От удара «семерку» выбросило в кювет.

Водитель ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

За рулем второй легковушки был 21-летний парень. Он и его 22-летняя пассажирка погибли.

— Водитель «семерки» тоже скончался от полученных травм. С ним ехали трое мужчин, двое погибли, их личности устанавливаются. А третьего госпитализировали. Ему 22 года, — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Молодой человек выжил чудом. На снимках с места аварии видно, что легковушки сильно смяло. Спасатели разрезали металл и доставали людей из салонов.

Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU