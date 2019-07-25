Двух жителей Челябинской области нашли мертвыми в выгребной яме

СЕГОДНЯ 10:40 2019-07-25T10:40:31+03:00

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В поселке Каменная речка, что в Троицком районе, погибли двое местных жителей. Их тела обнаружили в выгребной яме на участке одного из частных домов вечером 24 июля.

— При осмотре тел признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. По предварительным данным, мужчины отправились тяжелыми газами при очистке выгребной ямы после откачки воды, — рассказали в СУ СК России по Челябинской области.

Сейчас следователи проводят доследственную проверку. Устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU