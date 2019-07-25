В Челябинске в десятки раз выросло количество жалоб на смог

СЕГОДНЯ 11:48 2019-07-25T12:00:03+03:00

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Второй день Челябинск окутан сизой дымкой. Только во второй половине дня небо начало постепенно проясняться. Смог пришел накануне, 24 июля. За сутки на состояние воздуха в единую дежурно-диспетчерскую службу пожаловались 178 горожан. Для сравнения, 23 июля с такими жалобами обратились только трое.

Судя по отчету ЕДДС, чаще всего им звонят жители Северо-Запада и центра. Меньше всего от смога страдали жители промышленного Металлургического района.

— Скорее всего, смог простоит до начала следующей недели, — сказали синоптики, проанализировав направление ветра.

Дымкой охвачен весь Урал. Удивительно, но на сей раз в смоге над городом виноваты не челябинские индустриальные гиганты и миллионы авто. В министерстве экологи назвали возможную причину задымления.

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ИСТОЧНИК KP.RU