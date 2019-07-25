В Челябинске в десятки раз выросло количество жалоб на смог
Второй день Челябинск окутан сизой дымкой. Только во второй половине дня небо начало постепенно проясняться. Смог пришел накануне, 24 июля. За сутки на состояние воздуха в единую дежурно-диспетчерскую службу пожаловались 178 горожан. Для сравнения, 23 июля с такими жалобами обратились только трое.
Судя по отчету ЕДДС, чаще всего им звонят жители Северо-Запада и центра. Меньше всего от смога страдали жители промышленного Металлургического района.
— Скорее всего, смог простоит до начала следующей недели, — сказали синоптики, проанализировав направление ветра.
Дымкой охвачен весь Урал. Удивительно, но на сей раз в смоге над городом виноваты не челябинские индустриальные гиганты и миллионы авто. В министерстве экологи назвали возможную причину задымления.
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ИСТОЧНИК KP.RU