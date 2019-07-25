Жительница Зауралья держала на цепи 9 приемных детей

СЕГОДНЯ 12:48 2019-07-25T12:48:28+03:00

Она морила их голодом и не покупала одежду

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В Курганской области осудили приемную мать. 61-летнюю жительницу Щучанского района признали виновной в истязании детей.

Следователи установили, что опекунша не обеспечивала их полноценным питанием и сезонной одеждой. При этом заставляла выполнять тяжелую работу по хозяйству, а за малейшую провинность била поленом.

— На попечении женщины находились девять несовершеннолетних детей. Приемная мать неоднократно их избивала, закрывала на долгое время в сарае и пристегивала цепью к кровати, — сообщает СУ СКР по Курганской области.

Суд назначил пенсионерке наказание — 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Известно, что за каждого приемного ребенка пенсионерка получала от государства 11 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU