Из-за смога в Челябинске на заводах устроили экологические рейды

СЕГОДНЯ 13:57 2019-07-25T14:19:36+03:00

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24 и 25 июля в Челябинске объявлен режим НМУ — город затянут дымкой. Смог пришел к нам из Сибири, где бушуют лесные пожары. Дышать тяжело, еще и заводы дымят. Чтобы предприятия не выбрасывали в атмосферу больше положенного, министерство экологии устроило рейды.

— В южноуральских городах работает передвижная лаборатория ведомства. Согласно результатам мониторинга, в Челябинске зафиксировано превышение по взвешенным веществам. К тому же, в составе челябинского воздуха превышено содержание аэрозолей. С превышениями таких компонентов сталкиваются и в других регионах. Это говорит о том, что источник выбросов в городах, на два дня утонувших в «тумане», один и тот же, — сообщили в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.

По прогнозу федеральных метеорологов, 25 июля ситуация немного улучшилась из-за усиления ветра. Эксперты отмечают: в ближайшие дни дымка в Челябинске полностью рассеется.

— В связи с неблагоприятными метеоусловиями и сложившейся из-за пожаров экологической обстановкой, минэкологии усилит надзор над промышленными предприятиями. Нарушители будут выявлены и наказаны, — подчеркнул начальник управления экологического просвещения Виталий Безруков.

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ИСТОЧНИК KP.RU