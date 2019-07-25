Среди любителей хоккея ЮУ КЖСИ разыграет квартиру с видом на лес

СЕГОДНЯ 14:34 2019-07-25T14:34:51+03:00

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В этом сезоне среди хоккейных болельщиков АО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» и ХК «Трактор» уже в третий раз разыграют квартиру. Победителю достанутся квадратные метры в новостройке 50-го микрорайона в «Парковом». Условия акции озвучил сегодня глава ЮУ КЖСИ Михаил Демаков во время пресс-конференции в ледовой арене.

Призовая квартира располагается в строящемся доме №15 по ул. Александра Шмакова в 50 микрорайоне. Комплекс стал продолжением крупнейшего проекта «Парковый» от ЮУ КЖСИ, располагается в экологически благоприятном и тихом месте, сочетает развитую социальную инфраструктуру и доступность основных транспортных магистралей. Рядом работают детский садик и поликлиника, строится вторая школа на 1500 учеников. Дома строятся из современных железобетонных панелей высокой заводской готовности и адаптированы для мам с колясками, инвалидов и пожилых людей. Квартиры сдаются с готовой чистовой отделкой по принципу «заезжай и живи».

— Возможность стать победителем есть у каждого, кто хотя бы раз посетит домашнюю игру хоккейной команды «Трактор» со 2 сентября по 25 декабря. Определять победителя будут в прямом эфире на глазах у тысяч зрителей 27 декабря, — рассказал исполняющий обязанности генерального директора ЮУ КЖСИ Михаил Демаков. — Самое главное зарегистрировать купленный билет на сайте парки174.рф и сохранить его до конца года.

Подробные правила и порядок участия в акции застройщик пообещал опубликовать за неделю до первой игры черно-белой команды — 26 августа.

Застройщик АО «ЮУ КЖСИ».

Проектные декларации — на сайте www.ipoteka-74.ru

Реализация квартир: +7 (351) 245-60-60

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ИСТОЧНИК KP.RU