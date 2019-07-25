В Челябинске пытались взорвать банкомат

СЕГОДНЯ 15:32 2019-07-25T15:32:58+03:00

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В ночь на 24 июля группа молодчиков пыталась штурмовать банкомат в Ленинском районе Челябинска. Два парня обвязали устройство емкостями с газом и, очевидно, готовились подорвать. Однако в помещении сработала сигнализация и налетчики сбежали.

Полицейские сейчас ведут розыск подозреваемых. Завели уголовное дело за попытку кражи в особо крупном размере. Значит в банкомате лежали свыше миллиона рублей.

— Устанавливаем причастных к преступлению личностей, — сообщили в УМВД Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU