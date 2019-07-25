Жителя Челябинска осудили за попытку кражи картины из галереи

СЕГОДНЯ 16:22 2019-07-25T16:29:44+03:00

Он пошел на похищение, потому что полотно его очень впечатлило

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В Челябинске 30-летнего «ценителя искусства» приговорили к году ограничения свободы за покушение на кражу картины.

В марте он попытался украсть из выставочной галереи уральских художников полотно Владимира Бубнова «Конец сезона. Гурзуф».

— Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он снял со стены картину и направился к выходу, где его остановил охранник, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Картина написана в 1962 году, стоит 10 тысяч рублей. Но у похитителя не было цели нажиться. В суде он объяснил свой поступок тем, что полотно сильно впечатлило его яркими красками.

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ИСТОЧНИК KP.RU