2019-07-25T16:29:44+03:00
Происшествия

Жителя Челябинска осудили за попытку кражи картины из галереи

Он пошел на похищение, потому что полотно его очень впечатлило
Валентина ВАГАНОВА
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Похитителю дали год условно.Похитителю дали год условно.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Челябинске 30-летнего «ценителя искусства» приговорили к году ограничения свободы за покушение на кражу картины.

В марте он попытался украсть из выставочной галереи уральских художников полотно Владимира Бубнова «Конец сезона. Гурзуф».

— Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он снял со стены картину и направился к выходу, где его остановил охранник, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Картина написана в 1962 году, стоит 10 тысяч рублей. Но у похитителя не было цели нажиться. В суде он объяснил свой поступок тем, что полотно сильно впечатлило его яркими красками.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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