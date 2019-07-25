В Челябинской области автоинструкторы работали по поддельным дипломам

СЕГОДНЯ 17:07 2019-07-25T17:09:22+03:00

Они подвергали опасности себя и своих учеников

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Три непрофессиональных педагога обучали вождению учеников автошколы в Троицке. Их приняли на должность по липовым дипломам о начальном профессиональном образовании. Обман вскрылся после прокурорской проверки.

— В обязанности педагогов входило инструктирование обучающихся, обеспечение охраны их жизни и здоровья во время практических занятий по вождению, техобслуживание и ремонт закрепленного автотранспорта. Только за прошлый год учащимися автошколы «Троицкий учебно-курсовой комбинат» стали 141 несовершеннолетний, — рассказали в прокуратуре Челябинской области.

Мало того, что инспекторы не могли дать качественных знаний, так они еще подвергали опасности себя и своих учеников.

Непрофессионалов уволили, а также возбудили уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа».

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ИСТОЧНИК KP.RU