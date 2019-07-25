2019-07-25T17:53:43+03:00
Общество

Жители Челябинска теперь могут предварительно записаться на оформление ДТП

Новая опция от ГИБДД позволит автомобилистам сэкономить время
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Телефон дежурной части ГИБДД Челябинска: 728-60-10.Телефон дежурной части ГИБДД Челябинска: 728-60-10.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Челябинцам больше не придется сидеть в очередях в пунктах оформления ДТП. В местной ГИБДД ввели предварительную запись на оформление аварий. Водителям нужно всего лишь позвонить в дежурную часть и сказать, во сколько будет удобно подъехать на пункт.

— Такая возможность позволяет сократить время, затраченное на оформление ДТП. По прибытию на пункт в назначенное время участники смогут сразу оформить все необходимые документы без ожидания, — рассказали в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

Записаться на оформление ДТП можно по номеру 8 (351) 728-60-10.

Пункты оформления работают по адресам: ул. Гончаренко, 99, ул. Чайковского, 5.

Челябинцы могут записаться на оформление ДТП.Видео: ГИБДД Челябинска

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Комсомолка» объявила досрочную подписку на 2020 год в Челябинске
УФАС проверит подорожание цен в маршрутках Челябинск — Копейск
В Челябинской области автоинструкторы работали по поддельным дипломам
Жителя Челябинска осудили за попытку кражи картины из галереи
В Челябинске пытались взорвать банкомат
Среди любителей хоккея ЮУ КЖСИ разыграет квартиру с видом на лес
Из-за смога в Челябинске на заводах устроили экологические рейды
Жительница Зауралья держала на цепи 9 приемных детей
В Челябинске в десятки раз выросло количество жалоб на смог
Двух жителей Челябинской области нашли мертвыми в выгребной яме
В ГИБДД назвали виновника аварии с пятью погибшими на трассе в Челябинской области
В Магнитогорске загорелась новая аглофабрика
Розничный кредитный портфель ВТБ превысил 3 триллиона рублей
Канадский хоккеист резко отозвался о Магнитогорске
Выездных налоговых проверок бизнеса в Челябинской области становится меньше
В Челябинске пройдет международный онкологический конгресс
После трагедии в Хабаровском крае МЧС проверяет палаточные лагеря в Челябинской области
В Челябинске на Свердловском тракте украли трамвайные пути
Пять человек погибли в лобовом ДТП на трассе в Челябинской области