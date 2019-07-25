Жители Челябинска теперь могут предварительно записаться на оформление ДТП
Челябинцам больше не придется сидеть в очередях в пунктах оформления ДТП. В местной ГИБДД ввели предварительную запись на оформление аварий. Водителям нужно всего лишь позвонить в дежурную часть и сказать, во сколько будет удобно подъехать на пункт.
— Такая возможность позволяет сократить время, затраченное на оформление ДТП. По прибытию на пункт в назначенное время участники смогут сразу оформить все необходимые документы без ожидания, — рассказали в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.
Записаться на оформление ДТП можно по номеру 8 (351) 728-60-10.
Пункты оформления работают по адресам: ул. Гончаренко, 99, ул. Чайковского, 5.
Челябинцы могут записаться на оформление ДТП.Видео: ГИБДД Челябинска
ИСТОЧНИК KP.RU