Жители Челябинска теперь могут предварительно записаться на оформление ДТП

СЕГОДНЯ 17:53 2019-07-25T17:53:43+03:00

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Челябинцам больше не придется сидеть в очередях в пунктах оформления ДТП. В местной ГИБДД ввели предварительную запись на оформление аварий. Водителям нужно всего лишь позвонить в дежурную часть и сказать, во сколько будет удобно подъехать на пункт.

— Такая возможность позволяет сократить время, затраченное на оформление ДТП. По прибытию на пункт в назначенное время участники смогут сразу оформить все необходимые документы без ожидания, — рассказали в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

Записаться на оформление ДТП можно по номеру 8 (351) 728-60-10.

Пункты оформления работают по адресам: ул. Гончаренко, 99, ул. Чайковского, 5.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/722313" frameborder="0"></iframe> Челябинцы могут записаться на оформление ДТП.Видео: ГИБДД Челябинска

ИСТОЧНИК KP.RU