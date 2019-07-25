УФАС проверит подорожание цен в маршрутках Челябинск — Копейск

СЕГОДНЯ 18:43 2019-07-25T18:44:07+03:00

По словам горожан, цены подорожали в маршрутках №123 и №128. Фото: Андрей АБРАМОВ

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Челябинцы пожаловались в антимонопольную службу на повышение стоимости проезда в маршрутках № 123 и № 128. Они курсируют между Челябинском и Копейском. Цена за проезд выросла с 35 до 40 рублей.

— Перевозки по указанным маршрутам осуществляют ООО «Второй автобусный парк» и ООО «Автолайн». У обеих транспортных компаний нерегулируемый тариф. Они вправе сами устанавливать стоимость проезда, — рассказали в пресс-службе УФАС по Челябинской области.

Сейчас на рассмотрении находится 10 заявлений от горожан. Сотрудники ведомства направили перевозчикам запросы с просьбой обосновать новую стоимость проезда. Ответили пока только «Автолайн».

Представители компании объяснили, что установили разные цены в зависимости от протяженности маршрута. 40 рублей — цена за самую дальнюю поездку. Стоимость проезда, действительно, подняли, потому что подорожал бензин, потребовалось установить видеокамеры и из-за прочих расходов.

В УФАС уточнили, что обе компании относится к малому и среднему бизнесу. А значит, антимонопольная служба может воздействовать на них только, если выручка превышает 400 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU